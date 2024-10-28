Aydın\'da 1 Ton Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan yol kontrolünde bir ton sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahıslara yönelik Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan koordineli çalışma başlatıldı. Serçeköy Yol Kontrol Noktası'nda bir araçta markasız pet şişe içerisinde piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan bir ton sahte zeytinyağı ele geçirildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 1 şüpheliye 300 bin TL tutarında cezai işlem uygulanmıştır. Şüpheli hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN