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Aydın'da 100 Kilo Zeytinle Suçüstü Yakalanan 2 Şüpheli Jandarmanın Engeline Takıldı - Son Dakika
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Aydın'da 100 Kilo Zeytinle Suçüstü Yakalanan 2 Şüpheli Jandarmanın Engeline Takıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik yapılan denetimde, bir zeytin bahçesinde şüpheli şahıslar tespit edildi. 100 kilogram zeytin çalan M.D. ve H.D. isimli 2 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Zeytinler bahçe sahibine teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın\'da 100 Kilo Zeytinle Suçüstü Yakalanan 2 Şüpheli Jandarmanın Engeline Takıldı
12.01.2024 - 11:02,  Güncelleme: 11:08
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Aydın'ın Germencik ilçesinde 100 kilo zeytinle suçüstü yakalanan 2 şüpheli, jandarmanın engeline takıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Germencik ilçesi Balatçık Mahallesi'nde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik denetim gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, devriye esnasında bir şahsa ait zeytin bahçesinde şüpheli şahısların olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede M.D. ve H.D. isimli 2 şüpheli şahıs çaldıkları yaklaşık 100 kilogram zeytin ile birlikte suçüstü yakalandı. Ele geçirilen zeytinler, bahçe sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 100 Kilo Zeytinle Suçüstü Yakalanan 2 Şüpheli Jandarmanın Engeline Takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da 100 Kilo Zeytinle Suçüstü Yakalanan 2 Şüpheli Jandarmanın Engeline Takıldı - Son Dakika
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