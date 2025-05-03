Aydın'da 11 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da 11 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Aydın\'da 11 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Germencik'te düzenlenen operasyonda 10 bin boş, 1 bin dolu makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.

03.05.2025 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 10 bin adeti boş, bin adeti ise dolu olmak üzere toplamda 11 bin makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçuna yönelik çalışmada kaçak sigara bulunduran ve imalatını yaptığı tespit edilen Y.D. isimli şüpheli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda, 10 bin adet boş, bin adet dolu olmak üzere 11 bin makaron, bin adet boş sigara kutusu, 5 kg paketlenmiş bandrolsüz tütün, 2 bin adet boş şeffaf sigara paketi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Operasyon, Germencik, Güvenlik, Jandarma, Politika, Makaron, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 11 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 19:41:19. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da 11 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.