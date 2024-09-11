Aydın'da 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 12 Şüpheli Yakalandı

Aydın\'da 12 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da yapılan denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı. Ekipler, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

11.09.2024 11:50
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Aydın'da çalışmalarına devam eden ekipler, gerçekleştirdikleri denetimler çerçevesinde 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheliyi yakaladı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği emrinde bulunan ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede il genelinde suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerde özellikle drone destekli çalışmalar gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tren garı, otogar, alışveriş merkezleri, okul çevreleri, şehir giriş ve çıkışlarında da yapılan uygulamalar ile Mobil PTS sistemleri de kontrol edildi. Bu kapsamda 02-08 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan çalışma ve uygulamalarda 12 bin 138 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 12 şüpheli şahıs yakalandı. 9 bin 826 araç sorgulanırken, 1 hacizli araç yakalandı. Ayrıca ekipler tarafından 1 haftada 528 olaya müdahale edildi. Yapılan uygulamalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 21 adet fişek, bin 416 paket gümrük kaçağı sigara ve 56 bin 520 adet makaron, 7 şahıstan toplam 23,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Mobil PTS sistemi kontrollerinde ise 6 bin 611 araç sorgulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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