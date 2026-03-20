Aydın'da 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Düşerek Hayatını Kaybetti
Aydın'da 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Düşerek Hayatını Kaybetti

Aydın'da 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Düşerek Hayatını Kaybetti
20.03.2026 20:14
Aydın Efeler'de 16 yaşındaki bir kız, 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Aydın Efeler ilçe merkezinde 16 yaşındaki bir çocuğu 7 katlı binanın 4 katından zemine düştü. İsmi henüz belirlenemeyen kız cocuğu olay yerinde hayatını kaybederken Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay akşam saatlerinde, Adnan Menderes Mahallesi 508 sokak üzerindeki 7 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre binanın 4. katında yaşadıkları öğrenilen ve henüz isimi açıklanmayan 16 yaşındaki bir kız çocuğu, bilinmeyen bir nedenle apartmanın 4. katından zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Yardım hattına bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, henüz 16 yaşındaki kız çocuğunun ölümünü şüpheli buldu. Çevre sakinleri, apartmanın 4. katından zemine düşerek hayatını kaybeden kız çocuğunun bir kaç saat önce annesi ile şiddetli bir tartışma yaşadığı öğrenildi. Olayı intihar olarak değerlendiren polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Evde ve sokakta polisler olay yeri incelemesi başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Efeler, Aydın, Olay, Suç, Son Dakika

