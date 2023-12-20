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Aydın'da 182 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 182 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda 1-19 Aralık tarihleri arasında aranan 182 şahıs kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıslardan birçoğu ciddi suçlardan aranıyordu.

Aydın\'da 182 Aranan Şahıs Yakalandı
20.12.2023 - 10:57,
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından 1-19 Aralık tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde 182 şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın görev ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan bölgelerde vatandaşların huzur ve güveninin sağlanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından 1-19 Aralık 2023 tarihinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda; hırsızlıktan 15 şahıs, uyuşturucudan 12, cinsel istismardan 7, silahlı terör örgütüne üye olmaktan 2, kasten öldürmeden 2, dolandırıcılıktan 7, yaralamadan 11, fuhuştan 1, yağmadan 2, diğer suçlardan aranan 45 şahıs olmak üzere ifadeye yönelik aranan 78 şahıs ile birlikte toplamda 182 şahıs kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şahıslardan; 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 59 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 18 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 15 şahıs, 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 9 şahıs ve 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranan 2 şahıs olduğu bilgisine ulaşıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 182 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da 182 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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