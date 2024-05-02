Aydın'da 205 Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 205 Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Aydın\'da 205 Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 17-30 Nisan tarihleri arasında 205 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında terör, öldürme, hırsızlık, uyuşturucu, yaralama, dolandırıcılık ve diğer suçlardan arananlar bulunuyor.

02.05.2024 11:34  Güncelleme: 11:35
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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından 17-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 205 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından 17-30 Nisan 2024 tarihleri arasında hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik icra edilen faaliyetlerde 205 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan; 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 100 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 9 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 5 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs ile ifadeye yönelik aranan 87 şahıs olmak üzere toplamda 205 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar arasında; terör suçundan 2 şahıs, öldürme suçundan 2 şahıs, hırsızlık suçundan 8 şahıs, uyuşturucu suçundan 14 şahıs, yaralama suçundan 19 şahıs, dolandırıcılık suçundan 7 şahıs ve diğer suçlardan 66 şahsın olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 205 Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika

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