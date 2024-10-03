Aydın\'da 210 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

3.Sayfa

Aydın'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Eylül ayı içerisinde, Yunanistan tarafından geri itilen 43'ü çocuk toplam 210 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, çalışmalarda 3 göçmen kaçakçısı da yakalandı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenler için yapılan çalışmalar Eylül ayında da hız kesmezken, 1-30 Eylül tarihleri arasında toplam 210 düzensiz göçmen kurtarıldı. Son 1 ayda toplam 9 olay meydana gelirken, kurtarılan 210 düzensiz göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda 3 göçmen kaçakçısı da yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre; Aydın'da 5 Eylül'de Kuşadası açıklarında 3'ü çocuk 20 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. 6 Eylül'de Kuşadası açıklarında 8'i çocuk 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. 7 Eylül'de Kuşadası açıklarında 5'i çocuk 22 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. 20 Eylül'de Kuşadası açıklarında meydana gelen 2 olayda ise toplam 8'i çocuk 52 düzensiz göçmen kurtarıldı. 23 Eylül'de Kuşadası açıklarında 11'i çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. 24 Eylül'de Kuşadası açıklarında 2'si çocuk 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. 27 Eylül'de Kuşadası açıklarında 3'ü çocuk 22 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. 29 Eylül'de ise Didim açıklarında 3'ü çocuk 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin düzensiz göçle ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN