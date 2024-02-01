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Aydın'da 22 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 22 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Aydın\'da 22 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 22 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, kısa süren kovalamaca sonunda kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin, hükümlü veya tutuklunun kaçması, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçlarından arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

01.02.2024 15:39
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Aydın'ın Efeler ilçesinde 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 22 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, kısa süren kovalamaca sonunda kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şok ekipleri, aranan şahısların yakalamasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi 1245 Sokak üzerinde gerçekleştirilen kontroller esnasında, polisleri gören E.Y.A. isimli şüpheli kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonunda kıskıvrak yakalanan şüphelinin, "Hükümlü veya tutuklunun kaçması, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçlarından arandığı tespit edildi. Toplamda 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu anlaşılan şüpheli, gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 22 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da 22 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı - Son Dakika
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