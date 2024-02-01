Aydın\'da 22 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

İmamoğlu: Murat Kurum'un Kanal İstanbul sözleri bizim başarımızdır

İBB Başkanı İmamoğlu, AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'un Kanal İstanbul'la ilgili ''Bizim gündemimizde yok'' sözlerini hatırlatarak bunda kendi yönetimlerinin başarısının olduğunu söyledi. İmamoğlu projeyle ilgili ''Bir baş belası işi, bu şehrin başından uzak tuttuk. Ve başlayamadılar.'' dedi.