Aydın'ın Nazilli ilçesinde 23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Aydın\'ın Nazilli ilçesinde 23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlık, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel istismar suçlarından toplam 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ö. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan 1 aylık takip sonucunda Yeşilyurt Mahallesi'nde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

31.08.2024 16:55
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hırsızlık, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel istismar konularından toplam 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan V.Ö. isimli şahıs Nazili Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 1 aylık takip sonucu gece saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde yakalanarak cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Nazilli ilçesinde 23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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