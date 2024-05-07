Aydın'da 41 Düzensiz Göçmen Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Aydın'da 41 Düzensiz Göçmen Hakkında İşlem Yapıldı

Aydın\'da 41 Düzensiz Göçmen Hakkında İşlem Yapıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında 3 bin 350 şahsın sorgusunu yaparken, 41 düzensiz göçmen hakkında işlem gerçekleştirdi. Efeler, Didim ve Söke ilçelerinde yapılan faaliyetler sonucunda düzensiz göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

07.05.2024 10:16  Güncelleme: 10:17
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Aydın'da jandarma ekipleri düzensiz göçle mücadele kapsamında 3 bin 350 şahsın sorgusunu yaparken, 41 düzensiz göçmen hakkında işlem gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik faaliyet gerçekleştirildi. Faaliyette 3 bin 350 şahıs ve 89 yabancı şahıs sorgusu yapıldı. Efeler ilçesinde hakkında 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Didim, Efeler ve Söke ilçelerinde toplam 41 düzensiz göçmen hakkında işlem yapılırken, düzensiz göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 41 Düzensiz Göçmen Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 41 Düzensiz Göçmen Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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