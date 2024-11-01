Aydın'da terör propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce "Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından aranan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Didim, Efeler, İncirliova ve Köşk ilçelerinde Terör Örgütü Propagandası Yapmak (THKP/C) suçundan 5 şüpheli şahıs eşzamanlı operasyon ile yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da 5 Terör Propagandisti Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?