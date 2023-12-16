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Aydın'da 50 kilogram zeytin çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 50 kilogram zeytin çalan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir bahçeden yaklaşık 50 kilogram zeytin çalan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, tarımsal ürün hırsızlığına yönelik gerçekleştirilen devriye esnasında şüpheli bir şahsın olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıs, yaklaşık 50 kilogram çalıntı zeytin ile birlikte suçüstü yakalandı. Çalınan zeytinler bahçe sahibine teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın\'da 50 kilogram zeytin çalan şüpheli yakalandı
16.12.2023 - 11:42,
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir bahçeden yaklaşık 50 kilogram zeytin çalan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, tarımsal ürün hırsızlığına yönelik gerçekleştirilen devriye esnasında bir bahçede şüpheli bir şahsın olduğunu tespit etti. Bahçeye giden ekipler, C.G. isimli şüpheli şahsı yaklaşık 50 kilogram çalıntı zeytin ile birlikte suçüstü yakaladı. Çalınan zeytinler bahçe sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli C.G. hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Efeler, Bahçe, Aydın, Son Dakika

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