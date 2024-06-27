Aydın'da 52 Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 52 Aranan Şüpheli Yakalandı

Aydın\'da 52 Aranan Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda son 24 saat içerisinde çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheli yakalandı. Tutuklanan şahıslardan 37'si cezaevine gönderildi. Aydın Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadeleye devam edeceğini açıkladı.

27.06.2024 14:42
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Aydın'da emniyet ekiplerince son 24 saatte yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmiyor. Bu çerçevede harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde son 24 saat içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalarda haklarında 2 yıl altı ay hapis cezası kararı bulunan 26 şahıs, haklarında 2-5 yıl arası hapis cezası kararı bulunan 8 şahıs, haklarında 5-10 yıl arası hapis cezası kararı bulunan 3 şahıs ile haklarında ifade alınmasına yönelik arama kararı bulunan 15 şahıs olmak üzere toplam 52 aranan şahsı yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 37'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2024 yılı itibarı ile yapılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar toplam 2 bin 904 aranan şahıs yakalanırken, bin 543 şahıs da tutuklandı. Aydın Emniyet Müdürlüğünce kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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