Aydın\'da 7 Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı

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Aydın'ın Koçarlı, Kuşadası, Kuyucak ilçelerinde jandarma ekiplerince uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre, İncirliova, Koçarlı, Kuşadası ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda; M.C., U.İ.D., O.T., B.Y., C.A., S.T. ve N.Ü. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Öte yandan M.C. ve B.Y. isimli şüphelilerden bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN