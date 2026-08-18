Aydın’da 8 araçlı zincirleme trafik kazası

Aydın'ın Umurlu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Umurlu-Aydın Karayolu üzeri İmamköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri tedbir amaçlı bölgede bulundu. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, soruşturma sürüyor.