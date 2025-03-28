Aydın\'da 8 Kaçak Kazıcı Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığınca "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Kanuna Muhalefet" suçunu işleyen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarda Başçayır Mahallesi Asar mevkiinde M.S, S.K, F.A, H.S, K.A, A.S, C.Y, L.A isimli şüpheliler kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte, 1 adet demir çubuk, 1 adet kürek, 1 adet kafa lambası, 1 adet el feneri, 1 adet ahşap balyoz, 1 adet ahşap saplı madenci kazması, 1 adet küçük ahşap saplı çapa, 1 adet ahşap saplı kürek, 3 adet demir profil, 1 adet 1.5 metre boyunda mavi renkli manivela, 2 adet siyah renkli inşaat eldiveni, 1 adet demir murç, 2 adet siyah kova, 1 adet siyah sapsız arazi küreği, 1 adet ahşap saplı keser, 1 adet yaklaşık 10 metre uzunluğunda halat, 1 adet yarım kesilmiş bidon, 1 adet 10 metre uzunluğunda çamaşır ipi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN