Aydın'da Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu

27.05.2026 13:40
Kurban Bayramı'nda Aydın'da kasaplık yapanlar kesim sırasında yaralandı, hastaneler doldu taştı.

Aydın'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde her yıl olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar hastanelerin yolunu tuttu. Kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar acil servislere başvururken kendisini yaralayarak koluna 20 dikiş atılan bir kasabın, "Bu işin Vakko'su benim" sözleri ise yüzleri güldürdü.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Aydın'daki hastanelerde yoğunluk yaşandı. Kurban kesmeye çalışırken elini, kolunu ve bacağını kesen çok sayıda vatandaş tedavi altına alındı. Yaralılar arasında yıllardır kasaplık yaptığını belirten Şeref Taşkın da yer aldı. Kurban kesimi sırasında kolundan yaralanan Taşkın'a Aydın Şehir Hastanesi Acil Servisi'ndeki tedavi sürecinde koluna 20 dikiş atıldı. Yaşadığı talihsiz kazayı anlatan Taşkın, yıllardır bu işi yaptığını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

"Hep hayvanlar mı kesilecek?"

Hayvana acıdığı için dalgınlık yaşadığını söyleyen Taşkın, "Hayvana acıyıp onun yerine kendimi kestim. Hep hayvanlar mı kesilecek? Tamamen dalgınlıktan dolayı başıma geldi. Yıllardır kasaplık yaparım böyle bir durum ilk defa başıma geliyor. Ben bu işte ustayım, bu işin Vakko'su benim. 40 yılda bir kere kaza oldu, kendimi kestim. Olur böyle durumlar, ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Koluma 20 dikiş attılar" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Acil Servis, 3. Sayfa, Güvenlik, Kültür, Kurban, Vakko, Aydın, Yaşam, Son Dakika

