 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da Ağaçtan Düşen Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da Ağaçtan Düşen Vatandaş Kurtarıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde arazide çalışan bir vatandaş ağaçtan düşerek ayağını kırdı. İtfaiye, Acil Servis Ambulansları ve Emniyet mensupları olay yerine sevk edilerek yaşlı adam kurtarıldı. 65 yaşındaki Celil Y., dağda sarmaşık toplamaya giderken düşüp ayağını kırdı. Yardım istemesi üzerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri olay yerine giderek ilk müdahaleyi yaptı. Celil Y. ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Aydın\'da Ağaçtan Düşen Vatandaş Kurtarıldı
06.01.2024 - 16:04,
Abone Ol

Aydın'ın Söke ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Kümeevleri mevkiinde arazide çalışan vatandaş ağaçtan düştü ve ayağını kırdı. 112'ye bağlı İtfaiye, Acil Servis Ambulansları ve Emniyet mensupları olay yerine sevk edilerek, yaşlı adam kurtarıldı.

Dağda sarmaşık toplamaya giden 65 yaşındaki Celil Y. isimli vatandaş, sarp arazide düşüp ayağını kırınca hareket edemez hale geldi. Acılar içerisinde kalan Yavuz, cep telefonu ile arkadaşına ulaşıp, yardım istedi. İhbar üzerine Sağlık, Emniyet ve İtfaiye Ekipleri olay yerine gitti. Patika yollardan dağlık alanda Celil Y.'ye ulaşıldı ve ilk müdahale yapıldı. Celil Y. branda sedye marifetiyle yarım saatlik uğraşın ardından Ambulans'a ulaştırılarak, Söke Devlet Hastanesi'ne nakledildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Acil Servis, İtfaiye, Aydın, İtfaiye, Kaza, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Ağaçtan Düşen Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika


16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:53
Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37
6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:29
İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut
15:02
Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
14:49
Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır
14:37
Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı

Son Dakika
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:29 İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut
15:02 Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
14:49 Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır
14:37 Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı
14:35 Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır
14:16 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 16:30:51. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Ağaçtan Düşen Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement