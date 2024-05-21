Aydın'da alkol alan genç araçta sızıp kaldı, korna takılı kalınca mahalleli ve ekipler harekete geçti - Son Dakika
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Aydın'da alkol alan genç araçta sızıp kaldı, korna takılı kalınca mahalleli ve ekipler harekete geçti

Aydın\'da alkol alan genç araçta sızıp kaldı, korna takılı kalınca mahalleli ve ekipler harekete geçti

Aydın'ın Efeler ilçesinde alkol alan bir genç, araç içinde direksiyonda sızıp kaldıktan sonra korna takılı kalınca mahalle sakinleri ve ekipler harekete geçti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren mahalleli, gençin sağlığından endişe ederek yardım istedi. Ancak gelen sağlık ekipleri, gençin sadece uyuduğunu ve hayati tehlikesinin olmadığını belirledi. Genç, tedavi amacıyla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

21.05.2024 12:59
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Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre alkol aldıktan sonra araba içinde direksiyonda sızıp kalan genç, araç kornasının takılı kalmasıyla mahalleli ve ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Efeler ilçesi Köprülü Veysipaşa Mahallesi 1636 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.T. isimli şahıs alkol aldıktan sonra kaldırma park ettiği aracın içerisinde direksiyonda sızıp kaldı. Aracın kornasının takılı kalması üzerine mahalle sakinleri, gencin sağlığından şüphe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gencin hayati tehlikesi olduğu düşüncesiyle paniğe kapılan ve durumu ekiplerin gelmesiyle gencin uyuduğunu öğrenen mahalleli derin bir nefes aldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından tedavi amacıyla 26 yaşındaki genci Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da alkol alan genç araçta sızıp kaldı, korna takılı kalınca mahalleli ve ekipler harekete geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da alkol alan genç araçta sızıp kaldı, korna takılı kalınca mahalleli ve ekipler harekete geçti - Son Dakika
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