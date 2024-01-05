Aydın\'da alkol sunumu yapan işletmeye 10 bin 531 TL ceza

Aydın'ın Germencik ilçesinde alkol sunum izni bulunmayan bir işletmenin müşterilerine alkol sunumu yaptığını tespit eden jandarma ekipleri, işletme sahibine 10 bin 531 TL idari para cezası uyguladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı kent genelinde sorumluluk alanında bulunan bölgelerde vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Hıdırbeyli Mahallesi'nde A.K. isimli şahsın işletme içerisinde sunum izni bulunmadan müşterilere alkol sunumu yaptığı tespit edildi. İşletme sahibi şahsa 4733 Sayılı Kanun kapsamında 10 bin 531 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN