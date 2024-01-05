 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da alkol sunumu yapan işletmeye 10 bin 531 TL ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da alkol sunumu yapan işletmeye 10 bin 531 TL ceza

Aydın'ın Germencik ilçesinde alkol sunum izni bulunmayan bir işletmenin müşterilerine alkol sunumu yaptığını tespit eden jandarma ekipleri, işletme sahibine 10 bin 531 TL idari para cezası uyguladı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, Hıdırbeyli Mahallesi'nde A.K. isimli şahsın işletme içerisinde sunum izni bulunmadan alkol sunumu yaptığı belirlendi.

Aydın\'da alkol sunumu yapan işletmeye 10 bin 531 TL ceza
05.01.2024 - 09:44,
Abone Ol

Aydın'ın Germencik ilçesinde alkol sunum izni bulunmayan bir işletmenin müşterilerine alkol sunumu yaptığını tespit eden jandarma ekipleri, işletme sahibine 10 bin 531 TL idari para cezası uyguladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı kent genelinde sorumluluk alanında bulunan bölgelerde vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Hıdırbeyli Mahallesi'nde A.K. isimli şahsın işletme içerisinde sunum izni bulunmadan müşterilere alkol sunumu yaptığı tespit edildi. İşletme sahibi şahsa 4733 Sayılı Kanun kapsamında 10 bin 531 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Aydın, Güvenlik, Ceza, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da alkol sunumu yapan işletmeye 10 bin 531 TL ceza - Son Dakika


11:00
CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59
Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:41
Gram altın 1.960 liradan satılıyor Gram altın 1.960 liradan satılıyor
10:37
Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek
10:33
Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar
10:26
150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı 150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı
10:20
Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı
09:56
Çete üyesine işkence yapıp tahta kaşıkla cinsel saldırıda bulunan 6 kişiye 203 yıl hapis istemi Çete üyesine işkence yapıp tahta kaşıkla cinsel saldırıda bulunan 6 kişiye 203 yıl hapis istemi

Son Dakika
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:41 Gram altın 1.960 liradan satılıyor
10:37 Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek
10:33 Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar
10:26 150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı
10:20 Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı
09:56 Çete üyesine işkence yapıp tahta kaşıkla cinsel saldırıda bulunan 6 kişiye 203 yıl hapis istemi
09:51 Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor
09:28 Usta Oyuncu Ayla Algan'ın 2024 Yılı İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 11:14:19. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da alkol sunumu yapan işletmeye 10 bin 531 TL ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement