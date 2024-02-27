Aydın'da alkollü sürücü dereye düştü, ehliyetine el konuldu - Son Dakika
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Aydın'da alkollü sürücü dereye düştü, ehliyetine el konuldu

Aydın\'da alkollü sürücü dereye düştü, ehliyetine el konuldu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde alkollü bir sürücü, otomobiliyle dereye düştü. Sürücünün ehliyetine el konulup aracı trafikten men edilirken, 40 bin TL cezai işlem uygulandı.

27.02.2024 09:08  Güncelleme: 09:11
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobiliyle dereye düşen alkollü sürücü S.E.'nin ehliyetine el konulup aracı trafikten men edilirken, sürücüye 40 bin TL de cezai işlem uygulandı.

Kaza, gece saatlerinde Yalkı Deresi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşında S.E. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili ile dereye düştü. Kazayı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından S.E.'ye yapılan alkol testinde 2,5 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ekipler, S.E.'nin aracını 60 gün trafikten men ederken araç yediemin otoparkına çekildi. Alkollü sürücüye de 40 bin lira cezai işlem uygulanarak ehliyetine 8 ay süre ile el konuldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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