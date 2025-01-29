Aydın\'da Aranan Şahıslar Yakalandı

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Aydın'ın üç ilçesinde yapılan çalışmalarda aranan şahıslar Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca Köşk ilçesi, Aydın- Denizli Karayolu, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı önünde icra edilen Yol Kontrol Uygulamasında, üç suçtan aranan ve hakkında toplam 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K.(30) isimli şahıs Nazilli Dereağzı Mahallesi'nde yakalandı. Çalışmalar kapsamında "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K.(22) isimli şahıs Karacasu ilçesi Esençay Mahallesi'nde yakalandı. Bir başka operasyonda ise "Büyük ve Küçükbaş hayvan Hakkında Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B. isimli şahıs Söke Bağarası Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN