Aydın\'da balkonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Aydın'ın Efeler ilçesinde balkonda yemek yaparken alev alan tüpten çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Fatih Mahallesi 1128 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin mutfak balkonunda yemek yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tüp alev aldı. Büyük panik yaşayan ev sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Acil Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, evin balkonunda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN