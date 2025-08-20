Aydın'da Bıçakla Yaralama Olayı - Son Dakika
Aydın'da Bıçakla Yaralama Olayı

Aydın\'da Bıçakla Yaralama Olayı
20.08.2025 01:04
Aydın'da bir adam, tartıştığı kadını bıçakla yaraladı, kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs tartıştığı kadını bıçakla yaralayıp olay yerinden uzaklaşırken, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Mesudiye Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde saat: 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. ve bir kadın şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. M.K., tartıştığı kadını bıçakla yaraladı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kısa sürede yakalandı

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan M.K. isimli şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde M.K. Bey Camii önünde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan M.K. emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Efeler, Polis, Son Dakika

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
