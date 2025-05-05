Aydın'da Bıçaklı Darp Olayı - Son Dakika
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Aydın'da Bıçaklı Darp Olayı

Aydın\'da Bıçaklı Darp Olayı

Efeler’de yol kenarında bıçaklanmış ve darp edilmiş öğretmen O.K. hastaneye kaldırıldı.

05.05.2025 13:46
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs yol kenarında bıçaklanmış ve darp edilmiş şekilde bulundu.

Olay Kızılcaköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bir şahsın darp edilmiş vaziyette olduğunun ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı tedavisi için ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri şahsın darp edildiği ve bacak bölgesinden bıçakla yaralandığının tespit edilmesinin ardından olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemede yaralı şahsın Efeler Güzelhisar Özel Öğretim Anaokulu'nda görev yapan öğretmen O.K (38) olduğu, hastanede tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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