Aydın'da bir akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Aydın'da bir akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı gerçekleştirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

10.07.2024 14:54
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Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı gerçekleştirilen şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Efeler Mahallesi İzmir Bulvarı Dr. Serkan Kurnaz Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda 6 Temmuz Pazar günü öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonu kimliği belirsiz motosikletli bir şahıs tarafından kurşunlandı. Tabancayla benzin istasyonuna 5 el ateş açan şahıs, olay yerinden hızla uzaklaştı. Kurşunlardan biri akaryakıt istasyonu sahibinin odanın camına isabet ederken olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Akaryakıt istasyonu çalışanları durumu ve müşteriler büyük korku yaşarken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri akaryakıt istasyonunda olay yeri inceleme çalışması gerçekleştirirken, olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tabanca ile birlikte yakalandı

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde silahlı saldırı olayının şüphelisi E.Ö. (19) tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. E.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da bir akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da bir akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı gerçekleştirildi - Son Dakika
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