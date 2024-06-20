Aydın'da bir kişi evinin çatısında ölü bulundu

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi eşi tarafından evinin çatısında ölü olarak bulundu.

Olay, Girne Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C.M. (30) isimli şahıs eşi tarafından evlerinin çatısında iple asılmış halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde M.C.M.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. M.C.M.'nin ölüm haberini alan eşi yasa boğulurken, polis ekipleri tarafından yapılan olay yeri inceleme çalışmalarını ardından şahsın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN