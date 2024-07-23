Aydın'da biri bebek 4 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da biri bebek 4 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Aydın'ın Efeler ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişinin yaralandığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı. Kaza, Aydın-Denizli Karayolu Denizli Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi.

23.07.2024 21:53  Güncelleme: 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da biri bebek 4 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişinin yaralandığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, Aydın- Denizli Karayolu Denizli Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C. yönetimindeki 09 AIK 680 plakalı otomobil ile B.A. idaresindeki 48 K 1000 plakalı ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan ticari araç, Müze Bulvarı üzerinde bulunan bir AVM'nin otoparkındaki ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan ticari araç sürücüsü B.A., yolcu S.Ö. ve E.K. isimli bebeği ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya anı kamerada

Biri bebek 4 kişinin yaralandığı kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Görüntülerde Müze Bulvarı istikametine hareket eden otomobil ile Denizli Bulvarı'nda ilerleyen ticari aracın kavşakta çarpıştığı ve ticari aracın savrularak AVM'nin otoparkındaki ağaca çarptığı anlar yer aldı.

Aydın\'da biri bebek 4 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Denizli, Efeler, Bebek, Aydın, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da biri bebek 4 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:43 Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.
22:07 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü
20:18 MHP’nin 154 kişilik listesi TBMM’yi karıştırdı Milletvekilleri arasında söz düellosu MHP'nin 154 kişilik listesi TBMM'yi karıştırdı! Milletvekilleri arasında söz düellosu
17:41 Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail’den “Okul“ planı Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail'den "Okul" planı
14:43 Terörün yuvalandığı komşu ülkede başbakandan kritik “PKK“ talimatı Terörün yuvalandığı komşu ülkede başbakandan kritik "PKK" talimatı
21:46 Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu
21:23 Canlı Anlatım Maçta goller yağmur gibi Canlı Anlatım! Maçta goller yağmur gibi
20:22 Yeniden Refah’lı belediye başkanı partisinden istifa etti Dikkat çeken “Eleştiri“ iddiası Yeniden Refah'lı belediye başkanı partisinden istifa etti! Dikkat çeken "Eleştiri" iddiası
18:55 Avrupa kadrosuna almamıştı Mourinho’dan sürpriz Samet Akaydin kararı Avrupa kadrosuna almamıştı! Mourinho'dan sürpriz Samet Akaydin kararı
18:16 Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi
18:02 ABD Gizli Servis Direktörü, Trump’a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti
18:02 Galatasaray’a transfer olacak mı Trippier için resmi açıklama var Galatasaray'a transfer olacak mı? Trippier için resmi açıklama var
17:29 İspanya bu haberi konuşuyor Arda Güler, Real Madrid’den ayrılmak istiyor İspanya bu haberi konuşuyor! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 23:12:43. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da biri bebek 4 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement