Aydın'da Çalınan 5 Kuzu Jandarma Tarafından Bulundu

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahsa ait çalınan 5 adet kuzu jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gölhisar Mahallesi Ova mevkiinde bir şahsa ait hayvan ağılından 5 adet kuzunun kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca çalındığı ihbar edildi. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca olay yeri ve çevresinde yapılan araştırma ve kamera görüntülerinden K.B. isimli şüphelinin araç ile hayvanları çaldığı tespit edildi. Yakalanan şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Ayrıca Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi'nde yapılan aramada 2 adet kuzu bulunarak sahibine teslim edildi. - AYDIN