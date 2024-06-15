Aydın'da Çalınan 5 Kuzu Jandarma Tarafından Bulundu - Son Dakika
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Aydın'da Çalınan 5 Kuzu Jandarma Tarafından Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahsa ait çalınan 5 adet kuzu, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Jandarma ekipleri, yapılan araştırma ve kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit ederek tutuklama gerçekleştirdi. Ayrıca başka bir mahallede yapılan aramada 2 adet kuzu daha bulunarak sahibine teslim edildi.

15.06.2024 09:49
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahsa ait çalınan 5 adet kuzu jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gölhisar Mahallesi Ova mevkiinde bir şahsa ait hayvan ağılından 5 adet kuzunun kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca çalındığı ihbar edildi. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca olay yeri ve çevresinde yapılan araştırma ve kamera görüntülerinden K.B. isimli şüphelinin araç ile hayvanları çaldığı tespit edildi. Yakalanan şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Ayrıca Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi'nde yapılan aramada 2 adet kuzu bulunarak sahibine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Çalınan 5 Kuzu Jandarma Tarafından Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Çalınan 5 Kuzu Jandarma Tarafından Bulundu - Son Dakika
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