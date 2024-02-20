Aydın\'da \'Çember-12\' Operasyonu: 21 Şahıs Yakalandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri koordinesinde gerçekleştirilen 'Çember-12' operasyonu çerçevesinde 21 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarınca Çember-12 operasyonları kapsamında aranan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan çalışmalarda 21 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan; 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 5 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs, 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ile hırsızlıktan 1 şahıs, uyuşturucudan 2 şahıs, diğer suçlardan da 6 şahıs olmak üzere ifadeye yönelik aranan 12 şahıs bulunduğu öğrenildi. - AYDIN