Aydın\'da çıkan yangın kontrol altına alındı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılırken, havadan ve karadan müdahale eden ekipler bölgedeki yerleşim yerlerini tehdit eden alevleri yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına almayı başardı.

Yangın, Zafer Mahallesi Adnan Menderes Üniversitesi varyantında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle varyanttaki otluk alanda yangın çıktı. Alevler kuvvetli rüzgarın da etkisi ile kısa sürede geniş bir alana yayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına karadan müdahale etti. Çalışmalara Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki TOMA unsurları ve Aydın Jandarma Filo Komutanlığı ekipleri helikopterleri de destek verdi. Havadan ve karadan yoğun müdahaleler sonucu çevredeki yerleşim yerlerini tehdit eden alevler kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. - AYDIN