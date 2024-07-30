Aydın\'da çıkan yangın kontrol altına alındı

3.Sayfa

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde arazide çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Yangın Gencellidere Mahallesi'deki bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazideki yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler karadan çalışmalara başlarken, yangın söndürme helikopterleri de sortileri ekiplere havadan destek verdi. Yoğun müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, 1,5 hektarın zarar gördüğü öğrenildi. - AYDIN