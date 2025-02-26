Aydın'da Dolandırıcılık: 700 Bin TL'lik Bilezikler Kayıp - Son Dakika
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Aydın'da Dolandırıcılık: 700 Bin TL'lik Bilezikler Kayıp

Aydın\'da Dolandırıcılık: 700 Bin TL\'lik Bilezikler Kayıp

Yenipazar'da bir kişi, hoca sanılan dolandırıcıya 700 bin TL'lik bileziklerini kaptırdı.

26.02.2025 13:03
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bir kişi, ailevi problemlerini çözme vaadiyle sosyal medyada kendisini hoca olarak tanıtan şahsa yaklaşık 700 bin TL değerinde 7 adet bileziğini kaptırarak dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yenipazar ilçesinde ikamet eden bir kişi ailevi problemlerini çözmek amacıyla sosyal medya üzerinden kendisini 'hoca' olarak tanıtan kimliği belirsiz bir şahıs ile tanıştı. Vatandaş, problemini çözeceğini söyleyen şahıs için Yenipazar ilçesinde bir noktaya yaklaşık 700 bin TL değerinde 7 adet altın bileziği bırakmak suretiyle dolandırıldığını beyan ederek jandarmaya müracaatta bulundu. Müracaat üzerine harekete geçen Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Yenipazar ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri koordineli olarak görüntü incelemesi ve detaylı araştırma sonucu 500 kilometre uzaklıktaki Konya'dan plakası belirlenen bir araç ile gelinerek dolandırıcılık olayının gerçekleştirildiğini tespit etti. Dolandırıcının farklı vaatlerde bulunarak tekrar bilezik talep etmesi üzerine bileziği almaya gelen E.K. (39) ve Ö.U. (37) isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 15 bin 580 TL nakit para, farklı bankalara ait 16 adet banka kartı, 3 adet cep telefonu, 1 adet biber gazı, 1 adet imitasyon bilezik ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Dolandırıcılık: 700 Bin TL'lik Bilezikler Kayıp - Son Dakika

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