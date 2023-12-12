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Aydın'da durdurulan traktör sürücüsü uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da durdurulan traktör sürücüsü uyuşturucu ile yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan traktör sürücüsü, üzerinde bir miktar uyuşturucu ile yakalandı. Sürücünün ehliyetine el konuldu ve ceza uygulandı.

Aydın\'da durdurulan traktör sürücüsü uyuşturucu ile yakalandı
12.12.2023 - 09:31,
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Aydın'ın Efeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan traktör sürücüsü, üzerinde bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Efeler ilçesi Gölhisar Mahallesi'nde şüphe üzerine bir traktörü durdurdu. Yapılan incelemede traktör sürücüsü A.A.'nın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücünün ehliyetine 5 yıl süre ile el konularak araç sürücüsü ve sahibine toplam 38 bin 744 TL idari para cezası uygulandı ve araç trafikten men edildi. Konu ile ilgili başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Efeler, Aydın, Uyuşturucu, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da durdurulan traktör sürücüsü uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da durdurulan traktör sürücüsü uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika
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