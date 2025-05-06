Aydın'da Genç Kadın Kendine Zarar Verdi - Son Dakika
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Aydın'da Genç Kadın Kendine Zarar Verdi

Aydın\'da Genç Kadın Kendine Zarar Verdi

Polis, kendine zarar veren genç kadını kurtararak hastaneye sevk etti. Hayati tehlikesi yok.

06.05.2025 10:49
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Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisine zarar veren şahıs ekipleri harekete geçirdi. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle genç kadın, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. isimli genç kadının kesici aletle kendine zarar verdi. Olayı fark eden genç kadının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, vücudunun çeşitli bölgelerinde kesikler oluşan genç kadının kendisine zarar vermesini önleyerek, sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından A.A., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Genç Kadın Kendine Zarar Verdi - Son Dakika

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