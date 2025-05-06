Aydın\'da Genç Kadın Kendine Zarar Verdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisine zarar veren şahıs ekipleri harekete geçirdi. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle genç kadın, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. isimli genç kadının kesici aletle kendine zarar verdi. Olayı fark eden genç kadının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, vücudunun çeşitli bölgelerinde kesikler oluşan genç kadının kendisine zarar vermesini önleyerek, sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından A.A., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN