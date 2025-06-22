Apartmanın 3'üncü katından kendini boşluğa bırakan genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Apartmanın 3'üncü katından kendini boşluğa bırakan genç kız hayatını kaybetti

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Apartmanın 3\'üncü katından kendini boşluğa bırakan genç kız hayatını kaybetti
22.06.2025 13:30
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Apartmanın 3\'üncü katından kendini boşluğa bırakan genç kız hayatını kaybetti
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Aydın'ın Efeler ilçesinde 17 yaşındaki Z.N.A., bilinmeyen bir sebepten bunalıma girerek apartmanın 3. katından kendini boşluğa bıraktı. Hastaneye kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın 3. katından kendini boşluğa bırakan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, 21 Haziran Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bunalıma girdiği öğrenilen Z.N.A. (17), apartmanın 3. katındaki evin balkonuna çıkarak kendini aşağıya sarkıttı. Kızın balkonda tehlikeli hareketler yaptığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çevre sakinlerinin ikna etmeye çalıştığı Z.N.A. birden kendini boşluğa bıraktı. Genç kızın apartmanın 3. katından kendini boşluğa bıraktığı anlar kameraya yansırken, yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kıza ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Z.N.A., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Efeler, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Apartmanın 3'üncü katından kendini boşluğa bırakan genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hasan:
    kurtardın kendini darısı ben ve benim gibi umudunu ümidini yitirenlere :( 9 93 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    yks sınavı stresi olabilir ,Allah taksiratını affetsin kardeşimin 37 9 Yanıtla
  • Khamet:
    uyuşturucu kullanmıyorsa sebep neydi acaba diğerleri için intihar etmek delilik gibi bir şey 13 9 Yanıtla
  • volkanaka1980:
    Rabbim Ailesine sabır versin Rabbim Affetsin inşllah 17 0 Yanıtla
  • Ra71mo19:
    ALLAH Gani Gani RAHMET eylesin ailesine çok çok sabırlar versin 8 0 Yanıtla
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