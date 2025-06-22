Apartmanın 3\'üncü katından kendini boşluğa bırakan genç kız hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın 3. katından kendini boşluğa bırakan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, 21 Haziran Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bunalıma girdiği öğrenilen Z.N.A. (17), apartmanın 3. katındaki evin balkonuna çıkarak kendini aşağıya sarkıttı. Kızın balkonda tehlikeli hareketler yaptığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çevre sakinlerinin ikna etmeye çalıştığı Z.N.A. birden kendini boşluğa bıraktı. Genç kızın apartmanın 3. katından kendini boşluğa bıraktığı anlar kameraya yansırken, yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kıza ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Z.N.A., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.