Aydın\'da Geri Dönüşüm Merkezinde Yangın Çıktı

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Aydın'ın Efeler ilçesindeki ASTİM OSB'de bulunan geri dönüşüm merkezinde yangın çıkarken, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Efeler ilçesi ASTİM Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm merkezinin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yangını kontrol altına alabilmek için çalışmaları sürüyor. - AYDIN