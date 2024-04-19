Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın aramasında elbise dolabının içindeki gizli bölmeden çıktı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. (40) isimli şahsın bulunduğu ikamette arama yapıldı. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı 5. JASAT Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan aramada ilk etapta şahıs tespit edilemedi. Evde gizli bölme olabileceği değerlendirilerek yapılan detaylı inceleme sonucunda ikametin yatak odasında bulunan elbise dolabının sağ ve sol bölmelerinin derinliklerinin farklı olduğu ve dolapta gizli bölme olduğu tespit edildi. Yapılan aramada şahıs saklanmış olduğu gizli bölmede yakalandı. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Nazilli'de hapis cezası bulunan şahıs elbise dolabının içinden çıktı - Son Dakika
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