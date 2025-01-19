Aydın\'da Hava Destekli Trafik Denetimi

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından mikro İHA ile hava destekli trafik denetimi gerçekleştirilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 60 sürücüye 70 bin 652 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın'da jandarma trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Didim İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ve Asayiş Timlerince iki periyot halinde Didim ilçesinde Mikro İHA ile havadan trafik denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Denetimde; 170 araç, 154 şahıs kontrol edildi. 60 sürücüye 70 bin 652 TL cezai işlem uygulanırken, 22 araç trafikten men edildi. - AYDIN