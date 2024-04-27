Aydın'da Hayvanları Öldürüp Kaydeden Şahsa İdari Para Cezası - Son Dakika
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Aydın'da Hayvanları Öldürüp Kaydeden Şahsa İdari Para Cezası

Aydın\'da Hayvanları Öldürüp Kaydeden Şahsa İdari Para Cezası

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde hayvanlarını otlatırken, köpeklerine domuz yavrusunu öldürterek kayda alan bir şahsın, akrabası tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine harekete geçen jandarma ve Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, şahsa 7 bin 216 TL idari para cezası uyguladı.

27.04.2024 12:55
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde hayvanlarını otlatırken, köpeklerine domuz yavrusunu öldürterek kayda alan bir şahsın, akrabası tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine harekete geçen jandarma ve Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, şahsa 7 bin 216 TL idari para cezası uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Koçarlı'nın Çakmar Mahallesi'nde köpekler tarafından öldürülen domuz yavrusuna ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan detaylı araştırmada; M.C.S. isimli şahsın merasında hayvanlarını otlatırken kendisine ait köpekler ile domuz yavrusunu öldürterek kayda aldığı ve bu görüntülerin de akrabası tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldığı tespit edildi. Olayla ilgili Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Ekipler tarafından ulaşılan M.C.S.'ye 7 bin 216 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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