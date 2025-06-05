Aydın'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması: 9 Aranan Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması: 9 Aranan Yakalandı

Aydın\'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması: 9 Aranan Yakalandı
05.06.2025 10:43
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Jandarma, Aydın'da yaptığı denetimlerde 58 araca ceza keserken 9 aranan şahsı yakaladı.

Aydın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 9 aranan şahıs yakalandı, 58 araca cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgelerinde genel asayiş ve kamu düzenin devamını sağlamak amacıyla 68 unsur ve 209 personelin katılımıyla "Huzurlu Sokaklar" uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan faaliyetler kapsamında 6 bin 267 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan 9 aranan şahıs yakalandı. Trafik yönünden yapılan çalışmalarda ise bin 526 araç kontrol edildi, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 58 araca toplam 238 bin TL idari para cezası uygulandı, 10 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 53 metruk yapı, 73 park ve bahçe, 108 işyeri kontrol edildi, 3 kişiye toplam 8 bin 853 TL idari işlem yapıldı. Uygulama sonucunda 50 gram esrar, 219 adet sentetik ecza ele geçirildi. Denetimlerin hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması: 9 Aranan Yakalandı - Son Dakika

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