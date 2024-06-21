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İmamoğlu\'nun verdiği rakam ile Göç İdaresi\'nin verdiği rakam arasında uçurum var

Aydın'da iki farklı noktada orman yangını: Havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor

AYDIN -Aydın'ın Bozdoğan ve Koçarlı ilçesinde iki ayrı noktada orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bazı yerleşim yerlerinde hasar oluşturdu. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.