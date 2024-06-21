Aydın'da iki farklı noktada orman yangını: Havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor
AYDIN -Aydın'ın Bozdoğan ve Koçarlı ilçesinde iki ayrı noktada orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bazı yerleşim yerlerinde hasar oluşturdu. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da iki farklı noktada orman yangını: Havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?