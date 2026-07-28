Aydın\'da İki Hükümlü Yakalandı

Aydın'ın Efeler ve Nazilli ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda Efeler'de 'Silahla Yağma' suçundan 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç. (36) isimli şahıs yakalandı. Nazilli'de de 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan 8 yıl 4 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.S. (40) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli de gerekli adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.