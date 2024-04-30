Aydın'da iki okul binasında yangın çıktı - Son Dakika
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Aydın'da iki okul binasında yangın çıktı

Aydın\'da iki okul binasında yangın çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Cafer Efe Anadolu Teknik Lisesi'nin boşaltılan binasında yangın çıkarken, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan okul binasının çatı katında çıkan yangının nedeni belirlenemedi.

30.04.2024 13:30  Güncelleme: 13:33
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Aydın'ın Söke ilçesi merkezinde bulunan Cafer Efe Anadolu Teknik Lisesi'nin boşaltılan binasında yangın çıkarken, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan okul binasının çatı katında çıkan yangının nedeni ise belirlenemedi.

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz yıl tahliye edilen okul binasında, söküm çalışmaları yapılıyordu. Söküm yapan ekibin çalışma yaptığı okul binasında çıkan yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekipleri müdahale etti. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gerekli tedbirleri aldığı binada yapılan çalışmayla ilgili olarak Söke Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı da incelemede bulunarak bilgi aldı. Kent merkezi aşırı rüzgar ile birlikte yoğun duman ile karşı karşıya kaldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da iki okul binasında yangın çıktı - Son Dakika

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