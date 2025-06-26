Aydın\'da İnşaat Malzemeleri Deposunda Yangın

Aydın'ın Efeler ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Çeştepe Mahallesi'ndeki inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede bölgeye gelerek yangını söndürdü. Yangın dolayısıyla depoda ve malzemelerde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN