Aydın'da Jandarma Ekipleri 371 Aranan Şahsı Yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da Jandarma Ekipleri 371 Aranan Şahsı Yakaladı

Aydın\'da Jandarma Ekipleri 371 Aranan Şahsı Yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından yapılan faaliyetler sonucunda, 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında hakkında yakalama kararı bulunan 371 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında hırsızlık, uyuşturucu, yaralama, dolandırıcılık, yağma, öldürme ve diğer suçlardan arananlar bulunmaktadır. Ayrıca, farklı hapis cezalarıyla aranan 171 şahıs ve ifadeye yönelik olarak yakalanan 213 şüpheli şahıs da bulunmaktadır.

31.05.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik icra edilen faaliyetlerde 371 şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, aranan şahıslara da göz açtırmıyor. Gerçekleştirdikleri çalışmalar ile suçluların adeta korkulu rüyası olan jandarma ekipleri Mayıs ayı içerisinde 371 aranan şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan; hırsızlık suçundan 50 şahıs, uyuşturucu suçundan 58 şahıs, yaralama suçundan 42 şahıs, dolandırıcılık suçundan 42 şahıs, yağma suçundan 5 şahıs, öldürme suçundan 5 şahıs ve diğer suçlardan 163 şahıs bulunduğu belirtildi.

Öte yandan 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 120 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 15 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 17 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs olmak üzere 171 şahsın yakalandığı çalışmalarda, 213 şüpheli şahsın da ifadeye yönelik olarak yakalandığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, JASAT, Aydın, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Jandarma Ekipleri 371 Aranan Şahsı Yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:39 Altın ve döviz güne yükselişle başladı Altın ve döviz güne yükselişle başladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 12:36:10. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Jandarma Ekipleri 371 Aranan Şahsı Yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement