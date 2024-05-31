Aydın\'da Jandarma Ekipleri 371 Aranan Şahsı Yakaladı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik icra edilen faaliyetlerde 371 şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, aranan şahıslara da göz açtırmıyor. Gerçekleştirdikleri çalışmalar ile suçluların adeta korkulu rüyası olan jandarma ekipleri Mayıs ayı içerisinde 371 aranan şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan; hırsızlık suçundan 50 şahıs, uyuşturucu suçundan 58 şahıs, yaralama suçundan 42 şahıs, dolandırıcılık suçundan 42 şahıs, yağma suçundan 5 şahıs, öldürme suçundan 5 şahıs ve diğer suçlardan 163 şahıs bulunduğu belirtildi.

Öte yandan 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 120 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 15 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 17 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs olmak üzere 171 şahsın yakalandığı çalışmalarda, 213 şüpheli şahsın da ifadeye yönelik olarak yakalandığı öğrenildi. - AYDIN