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Aydın'da jandarma ekipleri araç sürücülerini trafik kuralları konusunda uyardı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından özel trafik denetimlerinde araç kullanıcılarına, uykusuz araç kullanmamaları, hız kurallarına uymaları, seyir halinde iken cep telefonu kullanmamaları, emniyet kemeri konularında bilgilendirmede bulundu. Vatandaşların emniyet ve huzur içerisinde seyahat etmeleri maksadıyla denetleme ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN