Aydın\'da Jandarma Ekipleri Kadınlara KADES Uygulamasını Tanıttı

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri kadınlarla bir araya gelerek, KADES uygulamasını tanıttı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile içi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliğince kadına yönelik şiddete dikkat çekmek hedefiyle gerçekleştirilen eğitim ziyaretleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi'nde ikamet eden kadın ve erkek vatandaşları ziyaret eden ekipler, 6284 Sayılı Kanun, KADES Uygulaması ve Kadına El Kalkamaz konularında bilgilendirme yaptı. Ayrıca faaliyette kadınların telefonlarına KADES uygulamasının indirilmesi sağlandı. Durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla da erkeklerle 'Kadına El Kalkamaz' pankartı açıldı. Bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN