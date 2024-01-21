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Aydın'da Jandarma Ekipleri Kadınlara KADES Uygulamasını Tanıttı - Son Dakika
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Aydın'da Jandarma Ekipleri Kadınlara KADES Uygulamasını Tanıttı

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla KADES uygulamasını tanıttı. Ekipler, Kızılcaköy Mahallesi'nde kadın ve erkek vatandaşları ziyaret ederek, 6284 Sayılı Kanun, KADES Uygulaması ve Kadına El Kalkamaz konularında bilgilendirme yaptı. Ayrıca kadınların telefonlarına KADES uygulamasının indirilmesi sağlandı ve erkeklerle 'Kadına El Kalkamaz' pankartı açıldı.

Aydın\'da Jandarma Ekipleri Kadınlara KADES Uygulamasını Tanıttı
21.01.2024 - 10:47,
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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri kadınlarla bir araya gelerek, KADES uygulamasını tanıttı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile içi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliğince kadına yönelik şiddete dikkat çekmek hedefiyle gerçekleştirilen eğitim ziyaretleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi'nde ikamet eden kadın ve erkek vatandaşları ziyaret eden ekipler, 6284 Sayılı Kanun, KADES Uygulaması ve Kadına El Kalkamaz konularında bilgilendirme yaptı. Ayrıca faaliyette kadınların telefonlarına KADES uygulamasının indirilmesi sağlandı. Durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla da erkeklerle 'Kadına El Kalkamaz' pankartı açıldı. Bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Jandarma Ekipleri Kadınlara KADES Uygulamasını Tanıttı - Son Dakika


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