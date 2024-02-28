Aydın\'da Jandarma Ekipleri Tarafından 10 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'da huzur ve güven uygulamalarına devam eden jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan aranan 10 şüpheli şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 55 unsur ve 162 personelin katılımı ile "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 3 bin 382 şahıs sorgulanırken, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan arandığı tespit edilen 10 şüpheli şahıs da yakalandı. Ayrıca uygulama kapsamında 258 umuma açık yer, 2 AVM, 67 metruk yapı, 77 okul çevresi, 73 park bahçe ve 62 işletme kontrol edildi. Denetimlerde 3 şahsa toplam 801 TL idari para cezası uygulandı. Vatandaşların huzur ve güveninin sağlanması hedefiyle uygulamaların aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN