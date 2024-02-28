Aydın'da Jandarma Ekipleri Tarafından 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Jandarma Ekipleri Tarafından 10 Şüpheli Yakalandı

Aydın\'da Jandarma Ekipleri Tarafından 10 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulamasında, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan aranan 10 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama kapsamında ayrıca birçok umuma açık yer, AVM, metruk yapı, okul çevresi, park bahçe ve işletme kontrol edildi.

28.02.2024 09:56  Güncelleme: 09:59
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Aydın'da huzur ve güven uygulamalarına devam eden jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan aranan 10 şüpheli şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 55 unsur ve 162 personelin katılımı ile "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 3 bin 382 şahıs sorgulanırken, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan arandığı tespit edilen 10 şüpheli şahıs da yakalandı. Ayrıca uygulama kapsamında 258 umuma açık yer, 2 AVM, 67 metruk yapı, 77 okul çevresi, 73 park bahçe ve 62 işletme kontrol edildi. Denetimlerde 3 şahsa toplam 801 TL idari para cezası uygulandı. Vatandaşların huzur ve güveninin sağlanması hedefiyle uygulamaların aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Aydın'da Jandarma Ekipleri Tarafından 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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